россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины
Киев • УНН
Еще пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских сил.
В Донецкой области 25 февраля от ударов российских оккупантов ранения получили пятеро гражданских, сообщил в понедельник начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
За 25 февраля россияне ранили 5 жителей Донетчины: в Константиновке, Курахово, Закитном, Максимильяновке и Часовом Яру
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В общем, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли 1872 гражданских, еще 4620 получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА26 февраля 2024, 06:20 • 22851 просмотр
россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины
Еще пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских сил.
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