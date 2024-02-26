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россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины

россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 06:38  •  19501 просмотра

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Еще пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских сил.

В Донецкой области 25 февраля от ударов российских оккупантов ранения получили пятеро  гражданских, сообщил в понедельник начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 25 февраля россияне ранили 5 жителей Донетчины: в Константиновке, Курахово, Закитном, Максимильяновке и Часовом Яру

- написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение 

В общем, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли 1872 гражданских, еще 4620 получили ранения.  Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА26 февраля 2024, 06:20 • 22851 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово
kostiantynivkaКонстантиновка
donetskДонецк
sumyСумы
росіяни за добу поранили ще п'ятьох жителів Донеччини
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