россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.