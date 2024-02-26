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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росіяни за добу поранили ще п'ятьох жителів Донеччини

Київ • УНН

 • 35968 перегляди

Ще п'ятеро мирних жителів Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських сил.

росіяни за добу поранили ще п'ятьох жителів Донеччини

У Донецькій області 25 лютого від ударів російських окупантів поранення отримали п'ятеро цивільних, повідомив у понеділок начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

За 25 лютого росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Кураховому, Закітному, Максимільянівці та Часовому Яру

- написав Філашкін у соцмережах.

Доповнення 

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від обстрілів окупантів загинули 1872 цивільних, ще 4620 отримали поранення.  Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Армія рф уночі завдала авіаудар по Сумщині, загинуло подружжя - ОВА26.02.24, 08:20 • 36665 переглядiв

Тетяна Краєвська

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