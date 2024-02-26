росіяни за добу поранили ще п'ятьох жителів Донеччини
Київ • УНН
Ще п'ятеро мирних жителів Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських сил.
У Донецькій області 25 лютого від ударів російських окупантів поранення отримали п'ятеро цивільних, повідомив у понеділок начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Доповнення
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від обстрілів окупантів загинули 1872 цивільних, ще 4620 отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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