Армія рф уночі завдала авіаудар по Сумщині, загинуло подружжя - ОВА
Київ • УНН
Авіаудар рано вранці 26 лютого зруйнував один будинок і пошкодив п'ять інших у Юнаківській громаді Сумської області, Україна, в результаті чого загинуло подружжя.
Російські війська у ніч на 26 лютого завдали авіаудар по Сумській області, у результаті чого загинуло подружжя, яке перебувало у власному будинку, повідомили у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи. Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 – пошкоджено", - повідомили в ОВА у соцмережах.
На місці працюють всі необхідні служби.
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