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Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА

Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 06:20  •  22771 просмотра

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Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.

Российские войска в ночь на 26 февраля нанесли авиаудар по Сумской области, в результате чего погибли супруги, которые находились в собственном доме, сообщили в Сумской ОГА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 26 февраля в 2 часа 15 минут был осуществлен авиаудар по Юнаковской громаде. Враг применил управляемые авиационные бомбы. Зафиксировано 4 взрыва. Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека - супруги, которые находились дома. Разрушен один частный жилой дом, 5 - повреждены", - сообщили в ОВА в соцсетях.

На месте работают все необходимые службы.

Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты26 февраля 2024, 05:53 • 22721 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sumyСумы
Армія рф уночі завдала авіаудар по Сумщині, загинуло подружжя - ОВА
Russian army conducts air strike in Sumy region at night, kills a couple - RMA
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Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА

Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.

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