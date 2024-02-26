Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА
Киев • УНН
Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.
Российские войска в ночь на 26 февраля нанесли авиаудар по Сумской области, в результате чего погибли супруги, которые находились в собственном доме, сообщили в Сумской ОГА, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 26 февраля в 2 часа 15 минут был осуществлен авиаудар по Юнаковской громаде. Враг применил управляемые авиационные бомбы. Зафиксировано 4 взрыва. Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека - супруги, которые находились дома. Разрушен один частный жилой дом, 5 - повреждены", - сообщили в ОВА в соцсетях.
На месте работают все необходимые службы.
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