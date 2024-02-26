У чотирьох містах на Донеччині тимчасово обмежать подачу води через пошкодження внаслідок обстрілів рф
Київ • УНН
Через пошкодження російськими обстрілами магістрального водогону водопостачання в містах Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка та Костянтинівка Донецької області буде тимчасово скорочено на 25%.
Внаслідок численних пошкоджень одного із магістральних водогонів через обстріли рф на Донеччині тимчасово обмежать подачу води у чотирьох містах. Йдеться про Краматорськ, Слов'янськ, Дружківку і Костянтинівку, повідомив у понеділок голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка і Костянтинівка — у цих містах подача води тимчасово буде скорочена на чверть
За його словами, один з магістральних водогонів зазнав численних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів і має великі втрати води.
Фахівці мають усунути проблеми у щонайменше 12 місцях, тож сьогодні з 11 ранку цей водогін буде зупинений.
У роботі залишається інший водогін, який здатен підтримати водопостачання на високому рівні, але, на жаль не у повному обсязі.
"За попередніми оцінками, роботи триватимуть близько тижня. Прошу в цей час ощадливіше користуватися водою", - вказав голова ОВА.
росіяни за добу поранили ще п'ятьох жителів Донеччини26.02.24, 08:38 • 35968 переглядiв