Ворог за добу понад 20 разів атакував населення Донеччини: вдаряв ракетами, авіабомбами та обстрілював з артилерії
Київ • УНН
За минулу добу російські військові понад 20 разів обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 90 цивільних об'єктів.
російські військові за минулу добу 21 раз обстріляли цивільне населення Донеччини, під ударом перебували 13 населених пунктів. Армія рф застосовувала авіабомби ракети та артилерію. Про це у понеділок повідомила поліція Донеччини, передає УНН.
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Як повідомляється, протягом доби армія рф 21 раз обстріляла цивільне населення, 1556 – лінію зіткнення.
Під ворожим ударом перебували 13 населених пунктів: міста Залізне, Красногорівка, Курахове, Костянтинівка, Селидове, Часів Яр, селище Гостре, села Закітне, Максимільянівка, Никифорівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Предтечине.
Загарбники застосували проти мирних авіабомби "КАБ-500", "КАБ-250", гібридну ракету "Грім-Е1", ЗРК "С-300", артилерію
Пошкоджено 90 цивільних об’єктів, серед них 30 житлових будинків, вокзал, церкви, пошту, кафе, аптеку, медзаклади, заклади освіти, адмінбудівлі, магазини, торгові павільйони тощо.
Як повідомляється, Костянтинівку росія атакувала 8 разів – керованою авіабомбою та 7 ракетами. Поранено жінку. Міська інфраструктура зазнала масштабних руйнувань, тільки пошкоджених житлових будинків - 23.
Внаслідок ворожих обстрілів травми отримали ще чотири людини - у Закітному, Кураховому, Максимільянівці та Часовому Яру.
По Селидовому окупанти поцілили ракетою "Грім-Е1", зруйнували кафе. Інформації про постраждалих не надходило.
Також повідомляється, що з Донеччини було евакуйовано ще 247 людей, з них 94 дитини.
У чотирьох містах на Донеччині тимчасово обмежать подачу води через пошкодження внаслідок обстрілів рф 26.02.24, 10:44 • 40208 переглядiв