Ворог за добу понад 20 разів атакував населення Донеччини: вдаряв ракетами, авіабомбами та обстрілював з артилерії

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10801 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73654 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156591 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154598 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127242 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134451 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86124 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93482 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99083 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89809 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4628 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3464 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6686 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5682 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5820 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154598 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224881 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374176 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310328 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418361 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3546 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15281 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32112 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28887 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127242 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ворог за добу понад 20 разів атакував населення Донеччини: вдаряв ракетами, авіабомбами та обстрілював з артилерії

Київ • УНН

 • 27356 перегляди

За минулу добу російські військові понад 20 разів обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, пошкодивши 90 цивільних об'єктів.

Ворог за добу понад 20 разів атакував населення Донеччини: вдаряв ракетами, авіабомбами та обстрілював з артилерії

російські військові за минулу добу 21 раз обстріляли цивільне населення Донеччини, під ударом перебували 13 населених пунктів. Армія рф застосовувала авіабомби ракети та артилерію. Про це у понеділок повідомила поліція Донеччини, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, протягом доби армія рф 21 раз обстріляла  цивільне населення,  1556 – лінію зіткнення.     

Під ворожим ударом перебували 13 населених пунктів: міста Залізне, Красногорівка, Курахове, Костянтинівка, Селидове, Часів Яр, селище Гостре, села Закітне, Максимільянівка, Никифорівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Предтечине.

Загарбники застосували проти мирних авіабомби "КАБ-500", "КАБ-250", гібридну ракету "Грім-Е1", ЗРК "С-300", артилерію

- йдеться у повідомленні поліції.

Пошкоджено 90 цивільних об’єктів, серед них 30 житлових будинків, вокзал, церкви, пошту, кафе, аптеку, медзаклади, заклади освіти, адмінбудівлі, магазини, торгові павільйони тощо.

Як повідомляється, Костянтинівку росія атакувала 8 разів – керованою авіабомбою та 7 ракетами. Поранено жінку. Міська інфраструктура зазнала масштабних руйнувань, тільки пошкоджених житлових будинків - 23.

Внаслідок ворожих обстрілів травми отримали ще чотири людини -  у Закітному, Кураховому, Максимільянівці та Часовому Яру.

По Селидовому окупанти поцілили ракетою "Грім-Е1", зруйнували кафе. Інформації про постраждалих не надходило.

Також повідомляється, що з Донеччини було евакуйовано ще 247 людей, з них 94 дитини.

У чотирьох містах на Донеччині тимчасово обмежать подачу води через пошкодження внаслідок обстрілів рф 26.02.24, 10:44 • 40208 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Часів Яр
Курахове
Ракетна система С-300
Костянтинівка
Донецьк
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91