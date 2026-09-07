Враг выпустил по Украине 92 дрона и «Бандероли», ПВО обезвредила 71 цель
Киев • УНН
В ночь на 7 сентября РФ запустила по Украине 92 дрона и боеприпасы «Бандероль». ПВО уничтожила или подавила 71 цель.
В ночь на 7 сентября российские войска выпустили по Украине 92 БпЛА, а также барражирующие боеприпасы «Бандероль». Об этом сообщили в Воздушных силах, пишет УНН.
Детали
Так, рф осуществила запуск БпЛА типа Shahed (в частности реактивных), Гербера, дронов-имитаторов типа «Пародия», S8000 «Бандероль» с направлений: Орёл, Приморско-Ахтарск, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 1 локации.
Атака врага продолжается, в воздушном пространстве фиксируют российские БпЛА.
ВСУ за сутки уничтожили более полутора тысяч российских военнослужащих — Генштаб07.09.26, 07:44 • 2618 просмотров