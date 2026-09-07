Ворог випустив по Україні 92 дрони та "Бандеролі", ППО знешкодила 71 ціль
Київ • УНН
У ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 92 дрони й боєприпаси "Бандероль". ППО знищила або подавила 71 ціль.
У ніч на 7 вересня російські війська випустили по Україні 92 БпЛА, а також баражуючі боєприпаси "Бандероль". Про це повідомили у Повітряних силах, пише УНН.
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Так, рф здійснила пуск БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних) Гербера, дронів-імітаторів типу "Пародія", S8000 "Бандероль" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 1 локації.
Атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.
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