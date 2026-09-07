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Ворог випустив по Україні 92 дрони та "Бандеролі", ППО знешкодила 71 ціль

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 92 дрони й боєприпаси "Бандероль". ППО знищила або подавила 71 ціль.

Ворог випустив по Україні 92 дрони та "Бандеролі", ППО знешкодила 71 ціль

У ніч на 7 вересня російські війська випустили по Україні 92 БпЛА, а також баражуючі боєприпаси "Бандероль". Про це повідомили у Повітряних силах, пише УНН.

Деталі

Так, рф здійснила пуск БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних) Гербера, дронів-імітаторів типу "Пародія", S8000 "Бандероль" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 1 локації.

Атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують російські БпЛА.

ЗСУ за добу знищили понад півтори тисячі російських військових - Генштаб07.09.26, 07:44 • 2582 перегляди

Ольга Розгон

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