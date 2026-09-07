ЗСУ за добу знищили понад півтори тисячі російських військових - Генштаб
Київ • УНН
За 6 вересня Сили оборони ліквідували 1 540 військових рф. Також знищено 1 473 БПЛА та 591 одиницю автотехніки.
За добу 6 вересня Сили оборони України ліквідували 1 540 російських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
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Зокрема, російські війська втратили 6 бойових броньованих машин, 7 РСЗВ та 51 артилерійську систему.
Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках - Сили оборони знищили 1 473 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Також українські військові знищили 591 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 9 наземних роботизованих комплексів рф.
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