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ЗСУ за добу знищили понад півтори тисячі російських військових - Генштаб

Київ • УНН

 • 2608 перегляди

За 6 вересня Сили оборони ліквідували 1 540 військових рф. Також знищено 1 473 БПЛА та 591 одиницю автотехніки.

ЗСУ за добу знищили понад півтори тисячі російських військових - Генштаб

За добу 6 вересня Сили оборони України ліквідували 1 540 російських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зокрема, російські війська втратили 6 бойових броньованих машин, 7 РСЗВ та 51 артилерійську систему.

Найбільших втрат серед техніки противник зазнав у безпілотниках - Сили оборони знищили 1 473 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також українські військові знищили 591 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 9 наземних роботизованих комплексів рф.

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