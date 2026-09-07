ВСУ за сутки уничтожили более полутора тысяч российских военнослужащих — Генштаб
Киев • УНН
За 6 сентября Силы обороны ликвидировали 1 540 военнослужащих РФ. Также уничтожены 1 473 БПЛА и 591 единица автомобильной техники.
За сутки 6 сентября Силы обороны Украины ликвидировали 1 540 российских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
В частности, российские войска потеряли 6 боевых бронированных машин, 7 РСЗО и 51 артиллерийскую систему.
Наибольших потерь среди техники противник понёс в беспилотниках — Силы обороны уничтожили 1 473 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Также украинские военные уничтожили 591 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 9 наземных роботизированных комплексов рф.
Напомним
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