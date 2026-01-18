Враг уже третьи сутки беспрестанно терроризирует Запорожье: есть раненые и повреждения инфраструктуры
Киев • УНН
Запорожье и район третьи сутки под непрерывными атаками врага. Два человека ранены, повреждены дома и инфраструктура.
Уже третьи сутки враг беспрестанно терроризирует Запорожье и район. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, два человека ранены, повреждены дома, нежилые постройки и объекты инфраструктуры, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, россияне пытаются истощить жителей области постоянными тревогами и атаками.
Сегодня в результате атак вражеских беспилотников в Запорожском районе ранены два человека - 86-летняя женщина и 79-летний мужчина. Там повреждены дома, нежилые постройки и объекты инфраструктуры. В двух многоквартирных домах Запорожья выбиты окна в результате падения вражеского БпЛА
Федоров также добавил, что на местах поражений работают все службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
