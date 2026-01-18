$43.180.08
11:31 • 6620 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 10443 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
08:25 • 13292 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 37611 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 63125 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 36889 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 47065 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 53148 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 43293 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 67955 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзивы
Враг уже третьи сутки беспрестанно терроризирует Запорожье: есть раненые и повреждения инфраструктуры

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Запорожье и район третьи сутки под непрерывными атаками врага. Два человека ранены, повреждены дома и инфраструктура.

Враг уже третьи сутки беспрестанно терроризирует Запорожье: есть раненые и повреждения инфраструктуры

Уже третьи сутки враг беспрестанно терроризирует Запорожье и район. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, два человека ранены, повреждены дома, нежилые постройки и объекты инфраструктуры, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, россияне пытаются истощить жителей области постоянными тревогами и атаками.

Сегодня в результате атак вражеских беспилотников в Запорожском районе ранены два человека - 86-летняя женщина и 79-летний мужчина. Там повреждены дома, нежилые постройки и объекты инфраструктуры. В двух многоквартирных домах Запорожья выбиты окна в результате падения вражеского БпЛА

- сообщил глава Запорожской ОВА.

Федоров также добавил, что на местах поражений работают все службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

