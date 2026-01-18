Ворог вже третю добу безперестанку тероризує Запоріжжя: є поранені та пошкодження інфраструктури

Вже третю добу ворог безперестанку тероризує Запоріжжя та район. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, дві людини поранені, пошкоджені будинки, нежитлові споруди та об’єкти інфраструктури, передає УНН.

Деталі

За словами Федорова, росіяни намагаються виснажити мешканців області постійними тривогами та атаками.

Сьогодні внаслідок атак ворожих безпілотників у Запорізькому районі поранені дві людини - 86-річна жінка та 79-річний чоловік. Там пошкоджені будинки, нежитлові споруди та об’єкти інфраструктури. У двох багатоквартирних будинках Запоріжжя вибиті вікна внаслідок падіння ворожого БпЛА - повідомив голова Запорізької ОВА.

Федоров також додав, що на місцях уражень працюють усі служби, постраждалим надається необхідна допомога.

