Враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, сбросил авиабомбы на Курахово

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  10661 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  19232 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  50032 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  62040 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  122605 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  124215 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161807 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153513 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  136158 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115821 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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Враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, сбросил авиабомбы на Курахово

Российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в том числе сбросили управляемые авиабомбы на Курахово, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры.

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Враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, сбросил авиабомбы на Курахово

В ТЦК на Закарпатье умер военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе: назначена проверка

Военнообязанный умер в областном военном комиссариате после того, как был признан годным к службе, что стало поводом для проведения служебного расследования.

Общество •   •  6148 просмотра
В ТЦК на Закарпатье умер военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе: назначена проверка

россияне ночью снова ударили по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, поезда продолжают курсировать - УЗ

Российские войска обстреляли гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области, повредив пути, здания и вагоны, но обошлось без жертв, и поезда продолжают курсировать по расписанию.

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россияне ночью снова ударили по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, поезда продолжают курсировать - УЗ

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Незаконная отгрузка растительного масла на причале №1 порта "Южный" в Одессе, полностью разрушенная дорога стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" - вот такие последствия "бурной" деятельности малоизвестной скандальной коммерческой структуры "Олсидз Блэк Си".

Экономика •   •  48287 просмотра
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Демченко: стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации, в том числе и по направлению Сум

Пока продолжается российская агрессия против Украины, следует ожидать и быть готовыми к тому, что ситуация может развиваться на любом направлении, в том числе и на Сумщине, хотя сейчас российские войска не имеют достаточной силы для достижения стратегических целей на этой территории.

Война •   •  7542 просмотра
Демченко: стоит ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации, в том числе и по направлению Сум

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Возобновление работы зернового коридора фактически спасло украинскую экономику, позволив сохранить потенциал аграрного сектора, рабочие места и поступление валютной выручки. Это было сделано благодаря Силам обороны Украины, которые установили контроль над акваторией Черного моря. Поэтому враг начал действовать через заинтересованных лиц.

Экономика •   •  60792 просмотра
Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Буданов поддерживает проведение подобных мероприятий, как "Форум российской оппозиции" во Львове - ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поддержал проведение "Форума российской оппозиции".

Война •   •  10590 просмотра
Буданов поддерживает проведение подобных мероприятий, как "Форум российской оппозиции" во Львове - ГУР

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 человек

Президент Зеленский ввел санкции против 70 человек, включая российские СМИ и компании, работающие в Крыму, сроком на 10 лет.

Экономика •   •  11675 просмотра
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 70 человек

Армия рф усиливает атаки беспилотников на Запорожье - ОВА

Российские войска осуществляли 400-450 обстрелов Запорожской области в день, все чаще используя БПЛА вместо артиллерии, что приводило к жертвам среди гражданского населения и разрушениям жилых домов.

Война •   •  12276 просмотра
Армия рф усиливает атаки беспилотников на Запорожье - ОВА

Украинец погиб из-за падения из окна 4-го этажа в Польше

41-летний гражданин Украины погиб, выпав из окна квартиры на четвертом этаже в Калише (Польша), а двое мужчин в возрасте 37 и 45 лет были задержаны по этому делу.

Криминал и ЧП •   •  12003 просмотра
Украинец погиб из-за падения из окна 4-го этажа в Польше