Враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, сбросил авиабомбы на Курахово

российские войска за прошедшие сутки 16 раз ударили по населенным пунктам Донецкой области, в частности выпустил две управляемые авиабомбы на Курахово. Есть повреждения домов, админздания и инфраструктурного объекта. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в пятницу, передает УНН.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 394 человека, в том числе 30 детей - написал Филашкин.

Покровский район. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Парасковиевка, Константиновка и Зоряное. В Кураховской громаде повреждены 4 дома и промзона в Кураховке, дом и админздание в Остром; 2 управляемые авиабомбы враг сбросил на Курахово.

Краматорский район. В Лимане поврежден инфраструктурный объект, обстреляны окраины Константиновской громады.

Бахмутский район. В Торецке ранены 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и 3 админздания. В Нью-Йорке повреждены 33 частных дома. В Северске повреждены 3 дома и 2 нежилых здания.

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