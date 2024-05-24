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Ворог 16 разів обстріляв населені пункти Донеччини, скинув авіабомби на Курахове

Ворог 16 разів обстріляв населені пункти Донеччини, скинув авіабомби на Курахове

Київ • УНН

 • 21584 перегляди

Російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, в тому числі скинули керовані авіабомби на Курахове, пошкодивши житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури.

російські війська минулої доби 16 разів вдарили по населених пунктах Донецької області, зокрема випустив дві керовані авіабомби на Курахове. Є пошкодження будинків, адмінбудівлі та інфраструктурного об'єкта. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у п’ятницю, передає УНН.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 394 людини, у тому числі 30 дітей

- написав Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки і промзону в Курахівці, будинок і адмінбудівлю в Гострому; 2 керовані авіабомби ворог скинув на Курахове.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Нью-Йорку пошкоджено 33 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 2 нежитлові будівлі.

росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині24.05.24, 08:17 • 22705 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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