росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині
Київ • УНН
Росіяни поранили 2 мешканців Донецької області в Торецьку 23 травня, а з 24 лютого 2022 року вони вбили 1969 цивільних осіб і поранили ще 4915 у Донецькій області, не враховуючи невідомих жертв у Маріуполі та Волновасі.
Російські війська поранили 2 жителів Донецької області в Торецьку 23 травня, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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"За 23 травня росіяни поранили 2 жителів Донеччини - у Торецьку", - написав Філашкін у Telegram.
З 24 лютого 2022 року, за наведеними ним даними, росіяни вбили 1969 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4915. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
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