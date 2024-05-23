росіяни обстріляли зі "Смерча" Селидове на Донеччині: пошкоджене промислове підприємство
Київ • УНН
російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч" Селидове Донецької області, пошкодивши адміністративну будівлю промислового підприємства.
росіський війська сьогодні вранці обстріляли із РСЗВ "Смерч" місто Селидове Донецької області, внаслідок чого пошкодження зазнало промислове підприємство, повідомила у четвер Селидівська МВА, передає УНН.
23.05.2024 приблизно о 06.15 російські війська обстріляли м. Селидове з РСЗВ "Смерч". В результаті обстрілу пошкоджено адмінбудівлю промислового підприємства
Також повідомляється, що постраждалих та загиблих внаслідок ворожих обстрілів немає.
Доповнення
російські війська минулої доби 2648 разів вдарили по 11 населених пунктах Донецької області, зокрема завдали авіаудар по Північному та обстріляли з артилерії Торецьк. На Донеччині через ворожі обстріли одна людина загинула, ще 4 отримали поранення.