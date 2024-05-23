россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

российские войска сегодня утром обстреляли из РСЗО "Смерч" город Селидово Донецкой области, в результате чего повреждения получило промышленное предприятие, сообщила в четверг Селидовская МВА, передает УНН.

23.05.2024 примерно в 06.15 российские войска обстреляли г. Селидово из РСЗО "Смерч". В результате обстрела повреждено админздание промышленного предприятия - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавших и погибших в результате вражеских обстрелов нет.

Дополнение

российские войска за прошедшие сутки 2648 раз ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, в частности нанесли авиаудар по Северному и обстреляли из артиллерии Торецк. В Донецкой области из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще 4 получили ранения.