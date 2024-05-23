россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bm-30-smerchBM-30 Smerch
toretskТорецк
Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  60251 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  134452 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  136187 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133317 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114289 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120876 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117180 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120544 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113868 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104816 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Новости по теме
россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

  •  1627 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

  •  1741 просмотра
Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

  •  2763 просмотра
Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

  •  1980 просмотра
Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР

Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР

  •  3592 просмотра
В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни

В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни

  •  2992 просмотра
Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

  •  3332 просмотра
В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

  •  3996 просмотра
В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

  •  7063 просмотра
Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

  •  6917 просмотра

Популярные

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  124305 просмотра
23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

  •  118542 просмотра
Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

  •  115983 просмотра
Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

  •  115364 просмотра
На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

  •  102482 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  124305 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  175743 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  275871 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  260586 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  452734 просмотра

россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня «Смерч» Селидово Донецкой области, повредив административное здание промышленного предприятия.

Война •   •  1627 просмотра
россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

По меньшей мере четыре человека погибли и еще двое пропали после того, как российская армия нанесла по меньшей мере 15 ударов по Харькову, по предварительным данным.

Война •   •  1741 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Великобритания направляет Украине пакет военной помощи на сумму более 217 миллионов евро для усиления ее воздушной и морской обороны, включая радары ПВО, радиолокационные приманки, системы радиоэлектронной борьбы, малые катера и разведывательные беспилотники.

Война •   •  2763 просмотра
Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект № 9439 об особенностях назначения судей в условиях военного положения, который позволил бы Президенту влиять на отбор кандидатов на должности судей на основе информации от силовых структур.

политика •   •  1980 просмотра
Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР

Украинская разведка хорошо информирована о ситуации в Сумской области, планах и ресурсах противника, но не фиксирует достаточных сил врага для наступления, хотя незначительные действия не исключены.

Война •   •  3592 просмотра
Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР

В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни

Болгария решила прекратить деятельность двух ассоциаций, обвиненных в разжигании межнациональной розни и призывах к изменению конституционного строя через пропаганду в социальных сетях и военизированную подготовку.

Новости Мира •   •  2992 просмотра
В Болгарии решили прекратить деятельность объединений, которых подозревают в разжигании межнациональной розни

Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

Парламент 276 голосами назначил Сергея Ризныка судьей Конституционного Суда.

политика •   •  3332 просмотра
Парламент назначил еще одного судью в Конституционный Суд

В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

Двум подросткам, в возрасте 11 и 16 лет, в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Украине успешно пересадили почку от посмертного донора.

Общество •   •  3996 просмотра
В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

Еще одно тело найдено на месте российского ракетного удара в Харькове, что увеличило количество погибших до двух.

Война •   •  7063 просмотра
В Харькове на месте удара рф обнаружен еще один погибший - мэр

Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов

россияне, отправившие 50-тысячное войско к северной границе Харьковской области, даже не приблизились к достижению запланированных целей благодаря действиям украинских сил безопасности и обороны.

Война •   •  6917 просмотра
Враг даже близко не достиг целей, которые планировал на Харьковщине - Юсов