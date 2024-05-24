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россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области
Россияне ранили 2 жителей Донецкой области в Торецке 23 мая, а с 24 февраля 2022 года они убили 1969 гражданских лиц и ранили еще 4915 в Донецкой области, не считая неизвестных жертв в Мариуполе и Волновахе.
Обстрелы Херсонщины: рф повредила 11 жилых домов и учреждение культуры, пострадавших нет
В Херсонской области в результате вражеского обстрела повреждены 11 частных домов и учреждение культуры, жертв среди гражданского населения нет.
Враг снова обстрелял Днепропетровскую область: есть 2 пострадавших и разрушения
рф атаковала Днепропетровскую область, применив беспилотники-камикадзе и артиллерию. к сожалению, ранены два человека и повреждены здания, транспортные средства и магазин.
На Николаевщине оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады: жертв нет
Вражеские войска обстреляли из артиллерии акваторию Очаковской громады Николаевской области, но о жертвах не сообщается.
За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области
За сутки оккупанты 376 раз обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 130 беспилотников, 23 удара из РСЗО и 219 артиллерийских выстрелов, в результате чего было разрушено 22 жилых дома и погиб один мирный житель.
За сутки рф потеряла 1240 военнослужащих
По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1240 человек личного состава и различной военной техники.
Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи
В городе Алушта был поражен важный коммуникационный узел российских оккупантов, который служил пунктом управления военными операциями во временно оккупированном Крыму.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет для северо-восточных и восточных областей из белгорода
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных ударах баллистическими ракетами по северо-восточным и восточным регионам из белгорода.
Зафиксировано усиление активности разведывательных БпЛА на востоке и юге Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о высокой активности разведывательных БпЛА на востоке и юге Украины.
Польша и Греция призывают ЕС создать общий щит противовоздушной обороны
Премьер-министр Польши и глава правительства Греции обратились к президенту Европейской комиссии с просьбой создать европейский щит противовоздушной обороны для защиты ЕС от будущих угроз, таких как самолеты, ракеты и беспилотники.