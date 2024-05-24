россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области

Российские войска ранили 2 жителей Донецкой области в Торецке 23 мая, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

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"За 23 мая россияне ранили 2 жителей Донетчины - в Торецке", - написал Филашкин в Telegram.

С 24 февраля 2022 года, по приведенным им данным, россияне убили 1969 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4915. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

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