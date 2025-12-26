Возможная провокация: Польша оценила нарушение воздушного пространства после обнаружения шаров из беларуси и российского самолета
Киев • УНН
Президента Польши проинформировали об инциденте с объектами из беларуси и перехватом российского самолета. Продолжается анализ событий, которые могут быть провокацией.
Президент Польши Кароль Навроцкий был проинформирован об инциденте с воздушными шарами из беларуси и перехвате российского самолета над Балтийским морем. Продолжается анализ событий, найденные в Польше объекты были идентифицированы как вероятные контрабандные воздушные шары, а характер инцидента может свидетельствовать о провокации, замаскированной под контрабандную операцию, сообщили в Бюро национальной безопасности Польши (BBN), пишет УНН.
Детали
В Бюро нацбезопасности Польши проинформировали, что сообщили президенту страны Каролю Навроцкому об инциденте с "проникновением нескольких десятков объектов из беларуси и перехватом российского разведывательного самолета польскими истребителями вблизи границы польских территориальных вод" в ночь на 25 декабря.
Польша перехватила самолет рф над Балтийским морем и частично закрывала небо из-за воздушных шаров из беларуси25.12.25, 13:48 • 2856 просмотров
"Продолжается анализ хода обоих инцидентов, их последствий и потенциальной корреляции. Имеющиеся и проверенные данные свидетельствуют о том, что несколько (четыре) объекта, найденные на данный момент соответствующими службами в Польше, были идентифицированы как вероятные контрабандные воздушные шары", - сказано в сообщении.
"Однако массовый характер нарушения польского воздушного пространства, его возникновение во время особого праздничного периода, оценка активности российских самолетов в Балтийском море и тот факт, что подобные инциденты недавно произошли в Литве, могут свидетельствовать о том, что это была провокация, замаскированная под контрабандную операцию", - подчеркнули в Бюро нацбезопасности Польши.
Закрытие консульства рф в Гданьске: кремль угрожает Польше "последствиями"26.12.25, 10:05 • 3196 просмотров