ukenru
13:36 • 3094 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 10446 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 21162 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 16241 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 14252 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 16466 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18868 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 36186 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 16974 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 33598 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Возможная провокация: Польша оценила нарушение воздушного пространства после обнаружения шаров из беларуси и российского самолета

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Президента Польши проинформировали об инциденте с объектами из беларуси и перехватом российского самолета. Продолжается анализ событий, которые могут быть провокацией.

Возможная провокация: Польша оценила нарушение воздушного пространства после обнаружения шаров из беларуси и российского самолета

Президент Польши Кароль Навроцкий был проинформирован об инциденте с воздушными шарами из беларуси и перехвате российского самолета над Балтийским морем. Продолжается анализ событий, найденные в Польше объекты были идентифицированы как вероятные контрабандные воздушные шары, а характер инцидента может свидетельствовать о провокации, замаскированной под контрабандную операцию, сообщили в Бюро национальной безопасности Польши (BBN), пишет УНН.

Детали

В Бюро нацбезопасности Польши проинформировали, что сообщили президенту страны Каролю Навроцкому об инциденте с "проникновением нескольких десятков объектов из беларуси и перехватом российского разведывательного самолета польскими истребителями вблизи границы польских территориальных вод" в ночь на 25 декабря.

Польша перехватила самолет рф над Балтийским морем и частично закрывала небо из-за воздушных шаров из беларуси25.12.25, 13:48 • 2856 просмотров

"Продолжается анализ хода обоих инцидентов, их последствий и потенциальной корреляции. Имеющиеся и проверенные данные свидетельствуют о том, что несколько (четыре) объекта, найденные на данный момент соответствующими службами в Польше, были идентифицированы как вероятные контрабандные воздушные шары", - сказано в сообщении.

"Однако массовый характер нарушения польского воздушного пространства, его возникновение во время особого праздничного периода, оценка активности российских самолетов в Балтийском море и тот факт, что подобные инциденты недавно произошли в Литве, могут свидетельствовать о том, что это была провокация, замаскированная под контрабандную операцию", - подчеркнули в Бюро нацбезопасности Польши.

Закрытие консульства рф в Гданьске: кремль угрожает Польше "последствиями"26.12.25, 10:05 • 3196 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Новый год
российская пропаганда
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Беларусь
Литва
Польша