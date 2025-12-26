$41.930.22
13:36 • 3176 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 10548 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 21304 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 16327 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 14320 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 16491 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18890 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 36255 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 16981 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 33658 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Можлива провокація: Польща оцінила порушення повітряного простору після виявлення куль з білорусі та російського літака

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Президента Польщі поінформували про інцидент з об'єктами з білорусі та перехопленням російського літака. Триває аналіз подій, які можуть бути провокацією.

Можлива провокація: Польща оцінила порушення повітряного простору після виявлення куль з білорусі та російського літака

Президента Польщі Кароля Навроцького поінформували про інцидент з повітряними кулями з білорусі та перехопленням російського літака над Балтійським морем. Триває аналіз подій, знайдені у Польщі об'єкти були ідентифіковані як ймовірні контрабандні повітряні кулі, а характер інциденту може свідчити про провокацію, замасковану під контрабандну операцію, повідомили у Бюро національної безпеки Польщі (BBN), пише УНН.

Деталі

У Бюро нацбезпеки Польщі поінформували, що повідомили президента країни Кароля Навроцького про інцидент з "проникненням кількох десятків об'єктів з білорусі та перехопленням російського розвідувального літака польськими винищувачами поблизу кордону польських територіальних вод" у ніч на 25 грудня.

Польща перехопила літак рф над Балтійським морем і частково закривала небо через повітряні кулі з білорусі25.12.25, 13:48 • 2856 переглядiв

"Триває аналіз перебігу обох інцидентів, їх наслідків та потенційної кореляції. Наявні та перевірені дані свідчать про те, що кілька (чотири) об'єкти, знайдені наразі відповідними службами в Польщі, були ідентифіковані як ймовірні контрабандні повітряні кулі", - сказано у повідомленні.

"Однак масовий характер порушення польського повітряного простору, його виникнення під час особливого святкового періоду, оцінка активності російських літаків у Балтійському морі та той факт, що подібні інциденти нещодавно сталися в Литві, можуть свідчити про те, що це була провокація, замаскована під контрабандну операцію", - наголосили у Бюро нацбезпеки Польщі.

Закриття консульства рф в Гданську: кремль погрожує Польщі "наслідками"26.12.25, 10:05 • 3196 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Новий рік
російська пропаганда
Війна в Україні
Кароль Навроцький
Білорусь
Литва
Польща