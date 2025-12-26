Можлива провокація: Польща оцінила порушення повітряного простору після виявлення куль з білорусі та російського літака
Президента Польщі поінформували про інцидент з об'єктами з білорусі та перехопленням російського літака. Триває аналіз подій, які можуть бути провокацією.
Президента Польщі Кароля Навроцького поінформували про інцидент з повітряними кулями з білорусі та перехопленням російського літака над Балтійським морем. Триває аналіз подій, знайдені у Польщі об'єкти були ідентифіковані як ймовірні контрабандні повітряні кулі, а характер інциденту може свідчити про провокацію, замасковану під контрабандну операцію, повідомили у Бюро національної безпеки Польщі (BBN), пише УНН.
У Бюро нацбезпеки Польщі поінформували, що повідомили президента країни Кароля Навроцького про інцидент з "проникненням кількох десятків об'єктів з білорусі та перехопленням російського розвідувального літака польськими винищувачами поблизу кордону польських територіальних вод" у ніч на 25 грудня.
"Триває аналіз перебігу обох інцидентів, їх наслідків та потенційної кореляції. Наявні та перевірені дані свідчать про те, що кілька (чотири) об'єкти, знайдені наразі відповідними службами в Польщі, були ідентифіковані як ймовірні контрабандні повітряні кулі", - сказано у повідомленні.
"Однак масовий характер порушення польського повітряного простору, його виникнення під час особливого святкового періоду, оцінка активності російських літаків у Балтійському морі та той факт, що подібні інциденти нещодавно сталися в Литві, можуть свідчити про те, що це була провокація, замаскована під контрабандну операцію", - наголосили у Бюро нацбезпеки Польщі.
