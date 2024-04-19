Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  190021 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  223687 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  223830 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  172748 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118421 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129067 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139798 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138129 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124554 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103952 просмотра

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Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22

В ночь на 19 апреля 2024 года российские войска осуществили комбинированную атаку с применением 36 ракет и беспилотников, но украинские средства ПВО успешно уничтожили 29 из них, в том числе впервые российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22.

Война •   •  26238 просмотра
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22

Авария на газопроводе в Харьковской области: Нафтогаз назвал ситуацию контролируемой, без влияния на поставки

На газопроводе в Харьковской области произошла технологическая авария с пожаром, но она не повлияет на газоснабжение потребителей, никто не пострадал.

Общество •   •  23258 просмотра
Авария на газопроводе в Харьковской области: Нафтогаз назвал ситуацию контролируемой, без влияния на поставки

В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четверо гражданских

В Донецкой области в результате российских обстрелов в Красногоровке, Селидово и Очеретино погибли четверо местных жителей.

Война •   •  19758 просмотра
В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четверо гражданских

Зеленский показал последствия удара рф по Днепру: "Должны нанести поражение российскому террору"

Террористическая атака России на Днепр разрушила несколько этажей жилого дома и повредила железнодорожный вокзал, повлекшая жертвы; Зеленский подчеркнул необходимость победы над российским террором и призвал партнеров предоставить системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать все вражеские ракеты.

Война •   •  20516 просмотра
Зеленский показал последствия удара рф по Днепру: "Должны нанести поражение российскому террору"

Из-за атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, в области 6 жертв, среди них двое детей - МВД

Российские удары в Днепропетровской области привели к жертвам и разрушениям: 2 погибших и 16 раненых в Днепре, 6 погибших, в том числе дети 6 и 8 лет, в Синельниковском районе, где было повреждено более десятка домов.

Война •   •  18747 просмотра
Из-за атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, в области 6 жертв, среди них двое детей - МВД

В Киеве с 22 апреля возобновляется платная парковка: какие тарифы

С 22 апреля в Киеве возобновляется платная парковка через приложение Kyiv Digital, стоимость которой варьируется в зависимости от зоны от 5 до 35 грн/час в будни с 8 утра до 10 вечера.

Экономика •   •  17932 просмотра
В Киеве с 22 апреля возобновляется платная парковка: какие тарифы

Враг целенаправленно попал в инфраструктурные объекты Укрзализныци в Днепре и области: есть раненые среди железнодорожников

Российские войска массово атаковали объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци в Днепре и области, ранив железнодорожников и приостановив работу вокзала станции Днепр.

Общество •   •  16640 просмотра
Враг целенаправленно попал в инфраструктурные объекты Укрзализныци в Днепре и области: есть раненые среди железнодорожников

В оккупированном Мариуполе прогремели три взрыва: что известно

Утром в оккупированном Мариуполе произошло три взрыва, один из которых был направлен против руководства российского батальона возле металлургического комбината имени Ильича, сообщает группа "Сопротивление Мариуполя".

Война •   •  14607 просмотра
В оккупированном Мариуполе прогремели три взрыва: что известно

Ребенок стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область, 21 человек ранен - ОВА

Ракетный обстрел в Украине привел к 15 раненым в Днепре, 3 раненым в Кривом Роге, 3 раненым в Синельниково, включая 2 детей, и, трагически, один 8-летний ребенок умер в больнице.

Война •   •  15656 просмотра
Ребенок стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область, 21 человек ранен - ОВА

Атака рф на Днепр: повреждены два инфраструктурных объекта, 2 погибших, 15 раненых, в области утром сбили 9 ракет, ночью - еще 2

В ночь на 19 апреля Днепропетровская область была атакована российскими войсками: утром было сбито 9 ракет, а ночью - еще 2, но некоторые ракеты попали, повредив объекты инфраструктуры в Днепре, предприятие в Павлограде, вызвав разрушения и жертвы в Синельниково и Никопольском районе, в Днепре погибло 2 человека, 15 получили ранения.

Война •   •  15824 просмотра
Атака рф на Днепр: повреждены два инфраструктурных объекта, 2 погибших, 15 раненых, в области утром сбили 9 ракет, ночью - еще 2