Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22

В ночь на 19 апреля 2024 года российские войска осуществили комбинированную атаку с применением 36 ракет и беспилотников, но украинские средства ПВО успешно уничтожили 29 из них, в том числе впервые российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22, сообщил в пятницу командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

По его словам, в ночь на 19 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА.

"В целом враг применил 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников", - указал Олещук в телеграмм-канале и перечислил:

- 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань-РФ.);

- 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарска, Курская обл. - рф.);

- 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская обл. и из акватории Азовского моря);

- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

- 6 крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (из акваторий Черного и Азовского морей).

К отражению воздушного нападения противника, по его словам, привлечены зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей: 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"; 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 2 крылатые ракеты Х-22", - сообщил Олещук.

"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты", - сообщил командующий ВС ВСУ.

"Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории", - подчеркнул Олещук.