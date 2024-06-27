Воздушные силы ночью сбили 5 из 6 ракет и 23 дрона
Киев • УНН
Военно-воздушные силы сбили 5 из 6 ракет и 23 беспилотных летательных аппарата во время массированной атаки России на Украину в ночь на 27 июня.
Воздушные силы в ночь на 27 июня во время массированной атаки сбили 28 воздушных целей – 5 ракет и 23 ударных дрона российской армии. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.
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Отмечается, что в ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа "Shahed".
К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударные БпЛА:
- 1 аэробалистическую ракету Х– 47 М2 «кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской обл.-рф.);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59 / Х – 69 (из воздушного пространства Курской области-рф.);
- 23 ударные БпЛА типа "Shahed – 131/136" (район пусков-Приморско – Ахтарск-рф).
В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:
- 4 крылатые ракеты»Калибр";
- 1 управляемая авиационная ракета X-59 / x-69;
- 23 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136".
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