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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы ночью сбили 5 из 6 ракет и 23 дрона

Воздушные силы ночью сбили 5 из 6 ракет и 23 дрона

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 04:49  •  4663 просмотра

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Военно-воздушные силы сбили 5 из 6 ракет и 23 беспилотных летательных аппарата во время массированной атаки России на Украину в ночь на 27 июня.

Воздушные силы в ночь на 27 июня во время массированной атаки сбили 28 воздушных целей – 5 ракет и 23 ударных дрона российской армии. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

детали

Отмечается, что в ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа "Shahed".

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударные БпЛА:

  • 1 аэробалистическую ракету Х– 47 М2 «кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской обл.-рф.);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59 / Х – 69 (из воздушного пространства Курской области-рф.);
  • 23 ударные БпЛА типа "Shahed – 131/136" (район пусков-Приморско – Ахтарск-рф).

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

  • 4 крылатые ракеты»Калибр";
  • 1 управляемая авиационная ракета X-59 / x-69;
  • 23 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136".

Силы обороны уничтожили уже более 330 иранских дронов-камикадзе - Воздушные силы14 ноября 2022, 10:28 • 291324 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
khesa-shakhed-136Шахед-136
kkh-59Кх-59
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
polshaПольша
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