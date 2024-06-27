Воздушные силы ночью сбили 5 из 6 ракет и 23 дрона

Воздушные силы в ночь на 27 июня во время массированной атаки сбили 28 воздушных целей – 5 ракет и 23 ударных дрона российской армии. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

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Отмечается, что в ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа "Shahed".

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударные БпЛА:

1 аэробалистическую ракету Х– 47 М2 «кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской обл.-рф.);

4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

1 управляемую авиационную ракету Х-59 / Х – 69 (из воздушного пространства Курской области-рф.);

23 ударные БпЛА типа "Shahed – 131/136" (район пусков-Приморско – Ахтарск-рф).

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

4 крылатые ракеты»Калибр";

1 управляемая авиационная ракета X-59 / x-69;

23 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136".

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