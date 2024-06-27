Повітряні Сили вночі збили 5 із 6 ракет та 23 дрони
Київ • УНН
Військово-повітряні сили збили 5 з 6 ракет і 23 безпілотних літальних апарати під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на 27 червня.
Повітряні Сили у ніч на 27 червня під час масованої атаки збили 28 повітряних цілей – 5 ракет та 23 ударні дрони російської армії. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу "Shahed".
До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл.– рф.);
- 4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – рф.);
- 23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф).
В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети «Калібр»;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».
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