Сили оборони знищили вже понад 330 іранських дронів-камікадзе - Повітряні сили

Цитата

“На сьогоднішній день маємо таку інформацію по дронах: знищено вже понад 330 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136” Силами оборони. Були помічені й інші дрони – "Mohajer-6" та “Shahed-131”. Противник випустив всього понад 400 дронів по території України. Були заяви, що росія замовила 1750 цих БПЛА влітку. Але замовити – це одне. Зрозуміло, що треба їх довезти, розташувати. Ймовірно, що будуть продовжуватися поставки в залежності від ряду факторів”, – сказав Ігнат.

Доповнення

Головне управління розвідки МОУ підтвердило домовленості про постачання іранських балістичних ракет до росії.

Окрым того, за даними розвідки, влітку цього року був заключений контракт росії з Іраном про постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – Shahed та Mohajer.