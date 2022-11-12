Українська розвідка підтвердила домовленості про надходження іранських балістичних ракет до рф

Деталі

За даними розвідки, влітку цього року був заключений контракт росії з Іраном про постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – Shahed та Mohajer.

За словами Скібіцького, перша партія таких БпЛА, що надійшла до росії, становила близько 350 одиниць, друга – близько 250 одиниць.

Через санкції, які впливають на виробництво озброєнь, у рф є дефіцит сучасних озброєнь. Через це росія намагається придбати озброєння в інших країн – світових ізгоїв.

Воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до росії.

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“Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечним є постачання іраном озброєнь до росії. Є практичні результати – після демонстрації реальних доказів, іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь росії. Активна робота на цьому напрямі триває”, – наголосив речник ГУР МОУ.

Доповнення

7 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вже є підтверджені факти, що росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.

Іранські ЗМІ повідомили про візит до країни секретаря ради безпеки рф миколи патрушева. За висновками експертів ISW, ймовірна мета його поїздки – "обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет росії".