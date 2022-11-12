Украинская разведка подтвердила договоренности о поступлении иранских баллистических ракет в рф

Детали

По данным разведки, летом этого года был заключен контракт россии с Ираном о поставках около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer.

По словам Скибицкого, первая партия таких БПЛА, поступившая в россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц.

Из-за санкций, влияющих на производство вооружений, у россии есть дефицит современных вооружений. Поэтому россия пытается приобрести вооружение у других стран – мировых изгоев.

Военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в россию.

Цитата

“Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других упорно работающих структур, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасно снабжение ираном вооружений в россию. Есть практические результаты после демонстрации реальных доказательств, иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений россии. Активная работа в этом направлении продолжается”, – подчеркнул спикер ГУР МОУ.

Дополнение

7 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже есть подтвержденные факты, что россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.

Иранские СМИ сообщили о визите в страну секретаря совета безопасности россии Николая Патрушева. По выводам экспертов ISW, вероятна цель его поездки – "обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет россии".