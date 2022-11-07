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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 8661 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 22537 перегляди

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росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет – Повітряні сили

росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет – Повітряні сили

Київ • УНН

 • 266930 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вже є підтверджені факти, що росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН

Цитата

"Є факт, що це ракети з дальністю 300 км та 700 км, які нічого нового для України не створюють, тому що “Іскандери” застосовувалися з першого дня війни. Але це нова загроза, на неї треба реагувати і знищувати там, де ракети запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім фізичного знищення ще на стадії запуску. Вони не лише повітряним шляхом можуть доставлятися. Дивлячись на карту, ми бачимо Каспійське море, іранські порти, недалеко від них Махачкала, Астрахань, куди ці ракети можуть бути без проблем доставлені морским коридором", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська вже давно не використовували проти України балістичні ракети “Іскандер” і зменшили кількість застосувань іранських дронів-камікадзе.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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