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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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росіяни вже давно не застосовують "Іскандери", поменшало й атак іранськими дронами – Повітряні сили

росіяни вже давно не застосовують "Іскандери", поменшало й атак іранськими дронами – Повітряні сили

Київ • УНН

 • 176146 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські війська вже давно не використовували проти України балістичні ракети “Іскандер”. Також зменшилася кількість застосувань іранських дронів-камікадзе. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Іскандери" давно не застосовувалися. Вони їм потрібні для того, щоб мати певну стримуючу силу. Адже росіяни вже зайшли в запас НЗ (недоторканий запас – ред.), а “Іскандери” можуть нести і тактичний ядерний заряд, тому вони не можуть собі дозволити використати під нуль всі ракети по нашій енергетичній інфраструктурі, яка є ціллю номер один. Саме тому противник закуповує дешеві безпілотники з Ірану. Декілька днів зменшилася кількість їх застосування. Імовірно, що не так швидко їх можна підвезти в точку, звідки вони їх запускають. І можливості такої країни як Іран теж не безмежні. Треба розуміти, що вони, можливо, домовилися про постачання кількох тисяч", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що на озброєнні російської армії залишилося лише 120 ракет "Іскандер".

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