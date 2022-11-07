росіяни вже давно не застосовують "Іскандери", поменшало й атак іранськими дронами – Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські війська вже давно не використовували проти України балістичні ракети “Іскандер”. Також зменшилася кількість застосувань іранських дронів-камікадзе. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Іскандери" давно не застосовувалися. Вони їм потрібні для того, щоб мати певну стримуючу силу. Адже росіяни вже зайшли в запас НЗ (недоторканий запас – ред.), а “Іскандери” можуть нести і тактичний ядерний заряд, тому вони не можуть собі дозволити використати під нуль всі ракети по нашій енергетичній інфраструктурі, яка є ціллю номер один. Саме тому противник закуповує дешеві безпілотники з Ірану. Декілька днів зменшилася кількість їх застосування. Імовірно, що не так швидко їх можна підвезти в точку, звідки вони їх запускають. І можливості такої країни як Іран теж не безмежні. Треба розуміти, що вони, можливо, домовилися про постачання кількох тисяч", – сказав Ігнат.
Нагадаємо
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що на озброєнні російської армії залишилося лише 120 ракет "Іскандер".