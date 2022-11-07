россияне уже давно не применяют "Искандеры", стало меньше и атак иранскими дронами – Воздушные силы

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"Искандеры" давно не применялись. Они им нужны для того, чтобы обладать определенной сдерживающей силой. Ведь россияне уже зашли в запас НЗ, а “Искандеры” могут нести и тактический ядерный заряд, поэтому они не могут себе позволить использовать под ноль все ракеты по нашей энергетической инфраструктуре, которая является целью номер один. Именно поэтому противник закупает дешевые беспилотники из Ирана. Несколько дней уменьшилось количество их применения. Вероятно, не так быстро их можно подвезти в точку, откуда они их запускают. И возможности такой страны как Иран тоже не безграничны. Надо понимать, что они, возможно, договорились о поставках нескольких тысяч", – сказал Игнат.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что на вооружении российской армии осталось всего 120 ракет "Искандер".