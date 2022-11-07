У росії залишилося лише 120 "Іскандерів" – ГУР

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"За оцінкою Скібіцького, в росії залишилося лише 120 "Іскандерів". За іншими джерелами, кількість "Кинджалів" становить приблизно 40", – пише The Economist.

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Скібіцький повідомив, що українській воєнній розвідці стало відомо про плани кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх планують доправити повітрям до Криму, а потім морем до російських портів на Каспійському морі.

"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуто", – сказав представник ГУР.

Нагадаємо

24 жовтня ГУР повідомило, що найближчим часом Іран планує передати росії ракети класу "земля-земля" та дрони-камікадзе Arash-2.