У росії залишилося лише 120 "Іскандерів" – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На озброєнні російської армії залишилося лише 120 ракет "Іскандер". Про це у коментарі виданню The Economist повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає УНН.
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"За оцінкою Скібіцького, в росії залишилося лише 120 "Іскандерів". За іншими джерелами, кількість "Кинджалів" становить приблизно 40", – пише The Economist.
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Скібіцький повідомив, що українській воєнній розвідці стало відомо про плани кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх планують доправити повітрям до Криму, а потім морем до російських портів на Каспійському морі.
"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуто", – сказав представник ГУР.
Нагадаємо
24 жовтня ГУР повідомило, що найближчим часом Іран планує передати росії ракети класу "земля-земля" та дрони-камікадзе Arash-2.