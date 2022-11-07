У россии осталось всего 120 "Искандеров" – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На вооружении российской армии осталось всего 120 ракет "Искандер". Об этом в комментарии The Economist сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНН.
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"По оценке Скибицкого, у россии осталось всего 120 "Искандеров". По другим источникам, количество "Кинжалов" составляет примерно 40", – пишет The Economist.
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Скибицкий сообщил, что украинской военной разведке стало известно о планах кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Их планируют доставить воздухом в Крым, а затем морем в российские порты на Каспийском море.
"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – сказал представитель ГУР.
Напомним
24 октября ГУР сообщило, что в ближайшее время Иран планирует передать россии ракеты класса "земля-земля" и дроны-камикадзе Arash-2.