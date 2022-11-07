россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет – Воздушные силы

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"Есть факт, что это ракеты с дальностью 300 км и 700 км, которые ничего нового для Украины не создают, потому что “Искандеры” применялись с первого дня войны. Но это новая угроза, на нее нужно реагировать и уничтожать там, где ракеты запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме физического уничтожения еще на стадии запуска. Они не только воздушным путем могут доставляться. Смотря на карту, мы видим Каспийское море, иранские порты, недалеко от них Махачкала, Астрахань, куда эти ракеты могут быть без проблем доставлены морским коридором", – сказал Игнат.

Напомним

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска уже давно не использовали против Украины баллистические ракеты “Искандер” и уменьшили количество применений иранских дронов-камикадзе.