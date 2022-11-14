Силы обороны уничтожили уже более 330 иранских дронов-камикадзе - Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. Силы обороны Украины уничтожили уже более 330 иранских дронов-камикадзе “Shahed-136”, сообщил во время брифинга спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, добавив, что противник выпустил всего более 400 дронов по территории Украины, передает корреспондент УНН.
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“На сегодняшний день имеем такую информацию по дронам: уничтожено уже более 330 иранских дронов-камикадзе “Shahed-136” Силами обороны. Были замечены и другие дроны – "Mohajer-6" и “Shahed-131”. Противник выпустил всего более 400 дронов по территории Украины. Были заявления, что россия заказала 1750 этих БПЛА летом. Но заказать – это одно. Понятно, что нужно их довезти, разместить. Вероятно, что будут продолжаться поставки в зависимости от ряда факторов”, – сказал Игнат.
Дополнение
Главное управление разведки МОУ подтвердило договоренности о поставках иранских баллистических ракет в россию.
Кроме того, по данным разведки, летом этого года был заключен контракт россии с Ираном о поставках около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer.