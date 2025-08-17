Воздушные силы: 20 вражеских дронов и ракета поразили локации в прифронтовых районах, 40 БпЛА - сбито
Киев • УНН
В ночь на 17 августа враг атаковал Украину ракетой "Искандер-М" и 60 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание ракеты и 20 дронов на 12 локациях в прифронтовых районах, 40 БпЛА сбито.
Защитники украинского неба в ночь на 17 августа отражали очередную коварную атаку российских захватчиков. Передает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
По официальным данным, противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений.
В ночь на 17 августа (с 19.30 16 августа) воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание ракеты и 20 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донетчины и Днепропетровщины.
По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Напомним
За 16 августа российские войска потеряли 900 солдат и 49 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 составляют 1069950 человек.
В ночь на воскресенье, 17 августа, в воронежской области россии прозвучали мощные взрывы.