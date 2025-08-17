Воздушные силы: 20 вражеских дронов и ракета поразили локации в прифронтовых районах, 40 БпЛА - сбито

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
07:17 • 668 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 88790 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 59386 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 61780 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 56438 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 50036 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 245566 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213119 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167744 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154986 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.6м/с
55%
746мм
Популярные новости
Мелания Трамп написала Путину «мирное письмо» перед саммитом на Аляске: Fox News обнародовало текстPhoto16 августа, 23:18 • 5074 просмотра
На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС16 августа, 23:46 • 7216 просмотра
Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру17 августа, 01:23 • 4560 просмотра
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушеныVideo02:15 • 27573 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW02:47 • 11936 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 668 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 345453 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 299336 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 303111 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 310296 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Александр Вучич
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 46095 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 39513 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 176588 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 253702 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 179258 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Крылатая ракета
Футбол

Воздушные силы: 20 вражеских дронов и ракета поразили локации в прифронтовых районах, 40 БпЛА - сбито

Киев • УНН

 • 564 просмотра

В ночь на 17 августа враг атаковал Украину ракетой "Искандер-М" и 60 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание ракеты и 20 дронов на 12 локациях в прифронтовых районах, 40 БпЛА сбито.

Воздушные силы: 20 вражеских дронов и ракета поразили локации в прифронтовых районах, 40 БпЛА - сбито

Защитники украинского неба в ночь на 17 августа отражали очередную коварную атаку российских захватчиков. Передает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

По официальным данным, противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М и 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений.

В ночь на 17 августа (с 19.30 16 августа) воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание ракеты и 20 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донетчины и Днепропетровщины.

По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

- передают Воздушные силы ВСУ.

Напомним

За 16 августа российские войска потеряли 900 солдат и 49 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 составляют 1069950 человек.

В ночь на воскресенье, 17 августа, в воронежской области россии прозвучали мощные взрывы

Игорь Тележников

Война
Донецкая область
Зенитная война
Харьковская область
Днепропетровская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина
Беспилотный летательный аппарат