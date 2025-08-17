Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомо
Київ • УНН
В ніч на 17 серпня у Воронезькій області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про атаки дронів та роботу ППО над Борисоглібськом, Розсошшю та Воронежем.
В ніч на неділю, 17 серпня, у воронезькій області росії пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Зокрема, близько 00:30 місцеві мешканці повідомили про атаку дронів та роботу ППО в небі над борисоглібськом. Крім того, звуки дронів чули в небі над містом розсош.
З першої години ночі схожі звуки почали відзначати і у воронежі: на околицях міста чули не менше трьох вибухів. Мешканці повідомляють про роботу ППО
Губернатор воронезької області підтвердив атаку дронів, зазначивши, що на сході області та над обласним центром сили ППО та РЕБ вже збили кілька БпЛА.
"Шість вибухів над лисками - жителі воронезької області повідомили про бавовну та шум дронів близько 2:40", - розповіли місцеві пабліки.
Нагадаємо
У ніч на 15 липня дрони атакували липецьку, воронезьку та ростовську області рф. Вибухи пролунали в єльці та воронежі, постраждала одна людина, пошкоджено завод "енергія".
Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі17.07.25, 04:38 • 166642 перегляди