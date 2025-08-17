Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомо

В ніч на неділю, 17 серпня, у воронезькій області росії пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зокрема, близько 00:30 місцеві мешканці повідомили про атаку дронів та роботу ППО в небі над борисоглібськом. Крім того, звуки дронів чули в небі над містом розсош.

З першої години ночі схожі звуки почали відзначати і у воронежі: на околицях міста чули не менше трьох вибухів. Мешканці повідомляють про роботу ППО - пише канал Mash.

Губернатор воронезької області підтвердив атаку дронів, зазначивши, що на сході області та над обласним центром сили ППО та РЕБ вже збили кілька БпЛА.

"Шість вибухів над лисками - жителі воронезької області повідомили про бавовну та шум дронів близько 2:40", - розповіли місцеві пабліки.

Нагадаємо

У ніч на 15 липня дрони атакували липецьку, воронезьку та ростовську області рф. Вибухи пролунали в єльці та воронежі, постраждала одна людина, пошкоджено завод "енергія".

Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі