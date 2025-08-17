Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомо

$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 31467 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 57298 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 44763 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 48064 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 46278 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 47134 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 243336 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212035 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 166979 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154474 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
путін після саміту на Алясці цинічно заявив, що рф скоріше хотіла б припинення бойових дій в Україні
На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів
Київ не розуміє зміну позиції Трампа щодо переговорів: ЗМІ про візит Зеленського до Вашингтона
Зустріч Трампа і путіна надала нового поштовху завершенню війни в Україні - Ердоган
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 334333 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 293087 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 379321 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Фрідріх Мерц
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Вашингтон
Донецька область
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Будівництво
Поїзд
The Guardian

Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомо

Київ • УНН

 • 4 перегляди

В ніч на 17 серпня у Воронезькій області пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про атаки дронів та роботу ППО над Борисоглібськом, Розсошшю та Воронежем.

Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомо

В ніч на неділю, 17 серпня, у воронезькій області росії пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зокрема, близько 00:30 місцеві мешканці повідомили про атаку дронів та роботу ППО в небі над борисоглібськом. Крім того, звуки дронів чули в небі над містом розсош.

З першої години ночі схожі звуки почали відзначати і у воронежі: на околицях міста чули не менше трьох вибухів. Мешканці повідомляють про роботу ППО

- пише канал Mash.

Губернатор воронезької області підтвердив атаку дронів, зазначивши, що на сході області та над обласним центром сили ППО та РЕБ вже збили кілька БпЛА.

"Шість вибухів над лисками - жителі воронезької області повідомили про бавовну та шум дронів близько 2:40", - розповіли місцеві пабліки.

Нагадаємо

У ніч на 15 липня дрони атакували липецьку, воронезьку та ростовську області рф. Вибухи пролунали в єльці та воронежі, постраждала одна людина, пошкоджено завод "енергія".

Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі17.07.25, 04:38 • 166642 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ВійнаНовини Світу
Протиповітряна оборона
Безпілотний літальний апарат