Неизвестные дроны атакуют воронежскую область рф: что известно

В ночь на воскресенье, 17 августа, в Воронежской области России прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

В частности, около 00:30 местные жители сообщили об атаке дронов и работе ПВО в небе над Борисоглебском. Кроме того, звуки дронов слышали в небе над городом Россошь.

С первого часа ночи похожие звуки начали отмечать и в Воронеже: на окраинах города слышали не менее трех взрывов. Жители сообщают о работе ПВО - пишет канал Mash.

Губернатор Воронежской области подтвердил атаку дронов, отметив, что на востоке области и над областным центром силы ПВО и РЭБ уже сбили несколько БпЛА.

"Шесть взрывов над Лисками - жители Воронежской области сообщили о хлопках и шуме дронов около 2:40", - рассказали местные паблики.

Напомним

В ночь на 15 июля дроны атаковали Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области РФ. Взрывы прогремели в Ельце и Воронеже, пострадал один человек, поврежден завод "Энергия".

Дрон попал в многоэтажку в Воронеже, есть пострадавшие