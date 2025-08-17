Неизвестные дроны атакуют воронежскую область рф: что известно

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 августа, 13:32 • 31780 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 58117 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 45161 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 48444 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 46557 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 47225 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243416 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212088 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167015 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154497 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
56%
746мм
Популярные новости
путин после саммита на Аляске цинично заявил, что рф скорее хотела бы прекращения боевых действий в Украине16 августа, 15:37 • 8726 просмотра
В Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 5 населенных пунктовVideo16 августа, 16:18 • 8914 просмотра
Киев не понимает изменения позиции Трампа по переговорам: СМИ о визите Зеленского в Вашингтон16 августа, 16:26 • 11427 просмотра
Встреча Трампа и путина придала новый импульс завершению войны в Украине - Эрдоган16 августа, 16:59 • 10135 просмотра
Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины16 августа, 17:59 • 17796 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 334613 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 288843 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 293326 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 300708 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 379529 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Фридрих Мерц
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 37985 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 33382 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 171352 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 248707 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 178853 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Строительство
Поезд
Хранитель

Неизвестные дроны атакуют воронежскую область рф: что известно

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В ночь на 17 августа в Воронежской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали об атаках дронов и работе ПВО над Борисоглебском, Россошью и Воронежем.

Неизвестные дроны атакуют воронежскую область рф: что известно

В ночь на воскресенье, 17 августа, в Воронежской области России прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

В частности, около 00:30 местные жители сообщили об атаке дронов и работе ПВО в небе над Борисоглебском. Кроме того, звуки дронов слышали в небе над городом Россошь.

С первого часа ночи похожие звуки начали отмечать и в Воронеже: на окраинах города слышали не менее трех взрывов. Жители сообщают о работе ПВО

- пишет канал Mash.

Губернатор Воронежской области подтвердил атаку дронов, отметив, что на востоке области и над областным центром силы ПВО и РЭБ уже сбили несколько БпЛА.

"Шесть взрывов над Лисками - жители Воронежской области сообщили о хлопках и шуме дронов около 2:40", - рассказали местные паблики.

Напомним

В ночь на 15 июля дроны атаковали Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области РФ. Взрывы прогремели в Ельце и Воронеже, пострадал один человек, поврежден завод "Энергия".

Дрон попал в многоэтажку в Воронеже, есть пострадавшие17.07.25, 04:38 • 166643 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ВойнаНовости Мира
Зенитная война
Беспилотный летательный аппарат