Дрон попал в многоэтажку в Воронеже, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Воронеже дрон попал в многоэтажку, причинив повреждения и ранения трем несовершеннолетним. Городские власти сообщили о сбитии по меньшей мере пяти БПЛА.
В ночь на 17 июля в Воронеже (Россия) дрон влетел в многоэтажку. Городские власти сообщили о пострадавших и сбитии по меньшей мере пяти БПЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ, губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА
Он отметил, что в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом пострадали трое несовершеннолетних.
Также, по словам чиновника, повреждены по меньшей мере четыре квартиры.
"В одной выбита оконная рама, разрушена стена (не несущая); еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад; в одной нарушена целостность остекления", - добавил Гусев.
Напомним
В ночь на 17 июля в Московской области прозвучали взрывы, связанные с дронами, летевшими на Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии трех беспилотников силами ПВО.