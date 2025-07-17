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Дрон попал в многоэтажку в Воронеже, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1782 просмотра

В Воронеже дрон попал в многоэтажку, причинив повреждения и ранения трем несовершеннолетним. Городские власти сообщили о сбитии по меньшей мере пяти БПЛА.

Дрон попал в многоэтажку в Воронеже, есть пострадавшие

В ночь на 17 июля в Воронеже (Россия) дрон влетел в многоэтажку. Городские власти сообщили о пострадавших и сбитии по меньшей мере пяти БПЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ, губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА

- написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом пострадали трое несовершеннолетних.

Также, по словам чиновника, повреждены по меньшей мере четыре квартиры.

"В одной выбита оконная рама, разрушена стена (не несущая); еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад; в одной нарушена целостность остекления", - добавил Гусев.

Напомним

В ночь на 17 июля в Московской области прозвучали взрывы, связанные с дронами, летевшими на Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии трех беспилотников силами ПВО.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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