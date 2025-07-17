Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі
Київ • УНН
У Воронежі дрон влучив у багатоповерхівку, спричинивши пошкодження та поранення трьох неповнолітніх. Міська влада повідомила про збиття щонайменше п'яти БпЛА.
У ніч проти 17 липня в Воронежі (росія) дрон влетів у багатоповерхівку. Міська влада повідомила про постраждалих та збиття щонайменше п'яти БпЛА. Про це інформує УНН з посиланнням на росЗМІ, Губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.
Черговими силами ППО в небі над Воронежем та передмістям виявлено та знищено вже не менше п'яти БПЛА
Він зазначив, що внаслідок потрапляння фрагментів безпілотника до багатоповерхового будинку постраждали троє неповнолітніх.
Також, за словами чиновника, пошкоджено щонайменше чотири квартири.
"В одній вибито віконну раму, зруйновано стіну (не несуча); ще у двох вибиті шибки та пошкоджений фасад; в одній порушена цілісність скління", - додав Гусєв.
Нагадаємо
У ніч на 17 липня в московській області пролунали вибухи, пов'язані з дронами, що летіли на москву. Мер москви Сергій Собянін заявив про збиття трьох безпілотників силами ППО.