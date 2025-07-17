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Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі

Київ • УНН

 • 4938 перегляди

У Воронежі дрон влучив у багатоповерхівку, спричинивши пошкодження та поранення трьох неповнолітніх. Міська влада повідомила про збиття щонайменше п'яти БпЛА.

Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі

У ніч проти 17 липня в Воронежі (росія) дрон влетів у багатоповерхівку. Міська влада повідомила про постраждалих та збиття щонайменше п'яти БпЛА. Про це інформує УНН з посиланнням на росЗМІ, Губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

Черговими силами ППО в небі над Воронежем та передмістям виявлено та знищено вже не менше п'яти БПЛА

- написав Гусєв у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що внаслідок потрапляння фрагментів безпілотника до багатоповерхового будинку постраждали троє неповнолітніх.

Також, за словами чиновника, пошкоджено щонайменше чотири квартири.

"В одній вибито віконну раму, зруйновано стіну (не несуча); ще у двох вибиті шибки та пошкоджений фасад; в одній порушена цілісність скління", - додав Гусєв.

Нагадаємо

У ніч на 17 липня в московській області пролунали вибухи, пов'язані з дронами, що летіли на москву. Мер москви Сергій Собянін заявив про збиття трьох безпілотників силами ППО.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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