16 серпня, 13:32 • 43859 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 86582 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 58281 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 60739 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 55660 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 49830 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 245401 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213050 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167695 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154946 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Повітряні сили: 20 ворожих дронів і ракета вразили локації у прифронтових районах, 40 БпЛА - збито

Київ • УНН

 • 94 перегляди

В ніч на 17 серпня ворог атакував Україну ракетою "Іскандер-М" та 60 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання ракети та 20 дронів на 12 локаціях у прифронтових районах, 40 БпЛА збито.

Повітряні сили: 20 ворожих дронів і ракета вразили локації у прифронтових районах, 40 БпЛА - збито

Захисники українського неба у ніч на 17 серпня відбивали чергову підступну атаку російських загарбників. Передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

За офіційними даними, противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

У ніч на 17 серпня (із 19.30 16 серпня) повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.

Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

- передають Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо

За 16 серпня російські війська втратили 900 солдатів та 49 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 становлять 1069950 осіб.

В ніч на неділю, 17 серпня, у воронезькій області росії пролунали потужні вибухи

Війна
Донецька область
Протиповітряна оборона
Харківська область
Дніпропетровська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна
