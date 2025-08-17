Повітряні сили: 20 ворожих дронів і ракета вразили локації у прифронтових районах, 40 БпЛА - збито
Київ • УНН
В ніч на 17 серпня ворог атакував Україну ракетою "Іскандер-М" та 60 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання ракети та 20 дронів на 12 локаціях у прифронтових районах, 40 БпЛА збито.
Захисники українського неба у ніч на 17 серпня відбивали чергову підступну атаку російських загарбників. Передає УНН із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
За офіційними даними, противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
У ніч на 17 серпня (із 19.30 16 серпня) повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.
Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Нагадаємо
За 16 серпня російські війська втратили 900 солдатів та 49 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 становлять 1069950 осіб.
В ніч на неділю, 17 серпня, у воронезькій області росії пролунали потужні вибухи.