Военное положение не повлияет на канадских военных в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Введеное вчера военное положение не повлияет на 200 военных из Вооруженных сил Канады (Canadian Armed Forces), находящихся на западной Украине на тренировочной миссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СВС.
“На сегодня мы не имеем никаких указаний касательно того, что события в Азовском море могут как-то повлиять на миссию или безопасность персонала CAF... Мы будем продолжать активно следить за ситуацией”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что для канадских военных это “обычное дело”, — пишут на сайте канадского издания.
Чиновники не говорят, существует ли повышенная безопасность ввиду того, что многие восточные области Украины попали под военное положение.
В сообщении добавляется, что Вооруженные силы Канады имеют также более 450 солдат, дислоцированных в Латвии как часть миссии НАТО для предотвращения потенциальной российской агрессии.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.
Как информировал УНН, все 29 стран-членов НАТО призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и лодки, захваченные накануне в Азовском море.
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Как сообщал УНН, пограничников перевели на усиленный вариант несения службы.
Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.