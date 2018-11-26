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На Комісії Україна-НАТО засудили застосування РФ зброї проти українських моряків

На Комісії Україна-НАТО засудили застосування РФ зброї проти українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Усі 29 країн-членів НАТО закликали Росію негайно звільнити українських моряків і човни, захоплені напередодні в Азовському морі. Про це під час брифінгу після засідання Комісії Україна-НАТО заявив Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

"На цій зустрічі всі країни-союзники висловили підтримку територіальній цілісності і суверенітету України. Ми закликаємо Росію забезпечити доступ до українських портів, свободу навігації для Україні в Азовському морі і Керченській протоці", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО засуджує застосування Росією зброї проти моряків і суден, зазначив він.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків і човни, які вони вчора затримали", - зазначив Генсек.

Цей інцидент, за його словами, є нагадуванням того, що в Україні йде війна, що продовжується вже понад 4 роки.

Столтенберг зазначив, що позиція країн-союзників є послідовною – з 2014-го всі союзники засудили агресію РФ в Криму і на сході Україні, і не визнають агресивні дії РФ.

"НАТО продовжує надавати політичну і практичну підтримку Україні і її народу. Союзники НАТО наклали санкції щодо Росії. НАТО впровадило найбільше посилення нашої колективної оборони за покоління. Росія має зрозуміти, що все це – наслідки її діяльності. Ми підтримуватимемо контакти з українською владою та висловлюємо свою підтримку", - сказав він.

Після завершення засідання Комісії Україна-НАТО, скликаного сьогодні у зв’язку з актом агресії РФ проти України у Чорному морі, голова МЗС Павло Клімкін заявив: "Продовжимо наступного тижня в Брюсселі. Але абсолютним пріоритетом сьогодні є звільнення наших моряків та кораблів".

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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