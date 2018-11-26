На Комиссии Украина-НАТО осудили применение РФ оружия против украинских моряков

"На этой встрече все страны-союзники выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Мы призываем Россию обеспечить доступ к украинским портам, свободу навигации для Украины в Азовском море и Керченском проливе", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО осуждает применение Россией оружия против моряков и судов, отметил он.

"Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и лодки, которые они вчера задержали", - отметил Генсек.

Этот инцидент, по его словам, является напоминанием того, что в Украине идет война, которая продолжается уже более 4 лет.

Столтенберг отметил, что позиция стран-союзников является последовательной - с 2014-го все союзники осудили агрессию РФ в Крыму и на востоке Украины, и не признают агрессивные действия РФ.

"НАТО продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине и ее народу. Союзники НАТО наложили санкции в отношении России. НАТО сделало наибольшее усиление нашей коллективной обороны за поколение. Россия должна понять, что все это - последствия ее деятельности. Мы будем поддерживать контакты с украинской властью и выражаем свою поддержку", - сказал он.

После завершения заседания Комиссии Украина-НАТО, созванного сегодня в связи с актом агрессии РФ против Украины в Черном море, глава МИД Павел Климкин заявил: "Продолжим на следующей неделе в Брюсселе. Но абсолютным приоритетом сегодня является освобождение наших моряков и кораблей".

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.