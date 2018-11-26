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Канада засудила агресію РФ у Керченській протоці

Канада засудила агресію РФ у Керченській протоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Канада засуджує російську агресію у відношенні України у Керченській протоці. Про це у Тwitter повідомила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає УНН.

"Канада засуджує російську агресію у відношенні України у Керченській протоці. Ми закликаємо Росію негайно зменшити напругу, звільнити захоплені судна і дозволити свободу проходу. Канада незмінно підтримує суверенітет України", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, прикордонників перевели на посилений варіант несення служби.

Як повідомляв УНН, у зв'язку із подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні понеділок, 26 листопада.

Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність. 

Нагадуємо, Росія також вирішила скликати Радбез ООН через ситуацію на Азові.

Українські Національні Новини

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