Канада засудила агресію РФ у Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Канада засуджує російську агресію у відношенні України у Керченській протоці. Про це у Тwitter повідомила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає УНН.
"Канада засуджує російську агресію у відношенні України у Керченській протоці. Ми закликаємо Росію негайно зменшити напругу, звільнити захоплені судна і дозволити свободу проходу. Канада незмінно підтримує суверенітет України", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, прикордонників перевели на посилений варіант несення служби.
Як повідомляв УНН, у зв'язку із подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні понеділок, 26 листопада.
Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Нагадуємо, Росія також вирішила скликати Радбез ООН через ситуацію на Азові.