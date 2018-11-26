Канада осудила агрессию РФ в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Об этом в Тwitter сообщила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, передает УНН.
"Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно уменьшить напряжение, освободить захваченные судна и позволить свободу прохода. Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, пограничников перевели на усиленный вариант несения службы.
Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании понедельника, 26 ноября.
Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Напоминаем, Россия также решила созвать Совбез ООН из-за ситуации на Азове.