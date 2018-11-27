Воєнний стан не вплине на канадських військових в Україні

“На сьогодні ми не маємо жодних вказівок стосовно того, що події в Азовському морі можуть якось вплинути на місію або безпеку персоналу CAF... Ми будемо продовжувати активно стежити за ситуацією”, — сказано в повідомленні.

Додається, що для канадських військових це “звичайна справа”, — пишуть на сайті канадського видання.

Чиновники не кажуть, чи існує підвищена безпека з огляду на те, що багато східних областей України потрапили у воєнний стан.

В повідомленні додається, що Збройні сили Канади мають також понад 450 солдатів, дислокованих в Латвії як частина місії НАТО для запобігання потенційній російській агресії.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

Як інформував УНН, усі 29 країн-членів НАТО закликали Росію негайно звільнити українських моряків і човни, захоплені напередодні в Азовському морі.

Нагадаємо, Канада засуджує російську агресію у відношенні України у Керченській протоці

Як повідомляв УНН, прикордонників перевели на посилений варіант несення служби.

Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.