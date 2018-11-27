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Воєнний стан не вплине на канадських військових в Україні

Воєнний стан не вплине на канадських військових в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Введений вчора воєнний стан не вплине на 200 військових зі Збройних сил Канади (Canadian Armed Forces), що знаходяться на західній Україні на тренувальній місії. Про це повідомляє УНН із посиланням на СВС.

“На сьогодні ми не маємо жодних вказівок стосовно того, що події в Азовському морі можуть якось вплинути на місію або безпеку персоналу CAF... Ми будемо продовжувати активно стежити за ситуацією”, — сказано в повідомленні.

Додається, що для канадських військових це “звичайна справа”, — пишуть на сайті канадського видання.

Чиновники не кажуть, чи існує підвищена безпека з огляду на те, що багато східних областей України потрапили у воєнний стан.

В повідомленні додається, що Збройні сили Канади мають також понад 450 солдатів, дислокованих в Латвії як частина місії НАТО для запобігання потенційній російській агресії.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

Як інформував УНН, усі 29 країн-членів НАТО закликали Росію негайно звільнити українських моряків і човни, захоплені напередодні в Азовському морі.

Нагадаємо, Канада засуджує російську агресію у відношенні України у Керченській протоці

Як повідомляв УНН, прикордонників перевели на посилений варіант несення служби.

Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.

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