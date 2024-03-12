"Вопрос для Шольца": Зеленский не стал прямо отвечать о возможности получения ракет Taurus

Президент Владимир Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос о возможности получения Украиной немецких крылатых ракет Taurus, предложив спросить об этом канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом он сказал в интервью Le Monde и BFMTV, опубликованном 11 марта, пишет УНН.

Детали

На вопрос, ожидает ли он однажды получить немецкие ракеты Taurus, Зеленский сказал: "Вам нужно задать этот вопрос Олафу Шольцу (канцлеру Германии)".

Дополнение

Шольц отвергает поставку в Украину ракет Taurus с радиусом действия 500 километров, поскольку опасается, что это может втянуть Германию в войну.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выразил намерение "тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами, чтобы помочь Украине". Кэмерон также считает возможным круговой обмен, что может развеять волнения Шольца.

В круговом обмене Германия могла бы передать Великобритании крылатые ракеты Taurus, а Лондон, в свою очередь, мог бы поставить Украине новые ракеты Storm Shadow.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок описала предложение от Великобритании как "вариант".

Однако, у Шольца говорят, что никакого нового статуса по поставке Taurus нет, даже после предложения Британии.