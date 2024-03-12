"Вопрос для Шольца": Зеленский не стал прямо отвечать о возможности получения ракет Taurus

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Оккупанты за сутки ранили трех жителей Донетчины - Филашкин
За минувшие сутки трое жителей Донецкой области были ранены российскими оккупантами - двое в Селидово и один в Торецке.
В рф заявили о массированной ночной атаке дронов: под ударами были нефтяной завод и нефтебаза
Массированные ночные атаки беспилотников поразили нефтяной завод и нефтебазу в российских регионах, вызвав пожары.
Ермак - Салливану: нужно скорейшее одобрение в Конгрессе США помощи Украине
Ермак обсудил с Салливаном насущные военные потребности Украины, подчеркнул важность одобрения Палатой представителей пакета помощи, поблагодарил Байдена за его решительную поддержку Украины в ежегодном обращении к Конгрессу.
В Хмельницкой области ночью сбили 4 "шахеда"
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 4 иранских беспилотника "Шахед" в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прошлой ночью, жертв и материального ущерба не зафиксировано.
Оккупанты за сутки обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины: два человека погибли, еще четверо ранены
За минувшие сутки российские войска атаковали около 15 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего двое жителей погибли, еще четверо получили ранения.
На Николаевщине ночью уничтожили 4 "шахеды", Очаков враг обстрелял артиллерией
12 марта украинские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника Shahed в Николаевской области, а вражеская артиллерия неоднократно обстреливала Очаков и громаду, но без жертв.
На Запорожье в результате атак рф погиб мужчина, еще один ранен
45-летний мужчина погиб и 60-летний получил ранения в результате вражеских обстрелов вблизи Новооленовки Запорожского района.