Войска рф нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области, зафиксировано 24 взрыва

В течение суток русские войска в четырех случаях нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 24 взрыва. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Семеновская громада: 19 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Хотиевка и Леонивка.

Сновская громада: 5 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Хреновка и Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, наиболее уязвимыми к вражеским атакам являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская и Днепровская области, которые можно защитить с помощью большего количества систем противовоздушной обороны.