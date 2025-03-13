Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение
Киев • УНН
российские войска атаковали энергообъекты железной дороги. Поезд №86 Львов - Запорожье задерживается, а поезд №72 Львов - Павлоград будет следовать измененным маршрутом.
Российская армия утром атаковала энергетические объекты железной дороги в Днепропетровской области. Из-за этого будут изменения в движении нескольких поездов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.
Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов
Поезд №86 Львов - Запорожье отправился из Днепра с задержкой; поезд №72 Львов - Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский.
Резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда, все задержки оперативно можно смотреть на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/.
Напомним
В результате атаки повреждены инфраструктурные объекты в Днепре и Самаровском районе. Ранены две женщины, одна из них в тяжелом состоянии. Также под ударом Никопольщина.