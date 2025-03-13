Війська рф атакували енергооб'єкти залізниці на Дніпропетровщині: кілька поїздів змінюють рух
Київ • УНН
російські війська атакували енергооб'єкти залізниці. Поїзд №86 Львів - Запоріжжя затримується, а поїзд №72 Львів - Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом.
Російська армія вранці атакувала енергетичні обʼєкти залізниці на Дніпропетровщині. Через це будуть зміни в русі кількох поїздів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.
Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів
Поїзд №86 Львів - Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою; поїзд №72 Львів - Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станціі Самар-Дніпровський.
Резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди, всі затримки оперативно можна дивитись на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/.
Нагадаємо
Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурні об'єкти у Дніпрі та Самарівському районі. Поранено двох жінок, одна з них у важкому стані. Також під ударом Нікопольщина.