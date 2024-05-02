Военный батальон из США оставят в Литве на неограниченный срок

Американский военный батальон останется в Литве на неограниченный срок, а не до конца 2025 года, как планировалось ранее. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает LRT, пишет УНН.

Детали

Чиновник, который находится с визитом в США, заявил, что Вашингтон высоко ценит условия военного присутствия и тренировок в Литве, которые позволяют им обеспечить необходимую готовность вооруженных сил к любому сценарию.

Во время визита в Вашингтон я получил от Совета национальной безопасности США и Пентагона твердое и четкое подтверждение того, что присутствие Соединенных Штатов в Литве является бессрочным, и размещение сил в регионе останется неизменным, - отметил Кащюнас.

По его словам, во время встреч в Вашингтоне он "четко дал понять", что присутствие США в Литве необходимо, и вместе с НАТО, немецкой бригадой и национальными силами это именно та необходимая боевая мощь, которая может надежно сдерживать рф.

Он также заявил, что Соединенные Штаты ускорили в Литву поставки противотанковых ракет Javelin, которые поступят в мае.

После утверждения США плана ротации сил в странах Балтии в 2022 году было объявлено, что американский батальон будет находиться в Литве до конца 2025 года.

Напомним

В Литве в этом году начнет действовать согласованная ранее ротационная система противовоздушной обороны, в стране будут размещены батареи ПВО Patriot.