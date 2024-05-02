Военный батальон из США оставят в Литве на неограниченный срок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  25937 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  100419 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  121993 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  122765 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  118457 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114747 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101697 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103950 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125463 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
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30 апреля 2024, 11:29  •  120301 просмотра

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Военный батальон из США оставят в Литве на неограниченный срок

Американский военный батальон останется в Литве на неопределенный срок, а не до конца 2025 года, как планировалось ранее.

Новости Мира •   •  1271 просмотра
Военный батальон из США оставят в Литве на неограниченный срок

Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко

Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.

Общество •   •  2009 просмотра
Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко

Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть - НБУ

Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, причем 97% из них - это долгосрочные депозиты более 3 месяцев, что обеспечивает ресурсы для развития кредитования.

Общество •   •  2187 просмотра
Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть - НБУ

Вместо трех часов без света будет пять: на Харьковщине увеличили плановые почасовые почасовые отключения

В связи с аварийными ремонтными работами в энергосистеме Украины, плановые почасовые почасовые отключения электроэнергии в Харьковской области увеличены с трех до пяти часов.

Общество •   •  3226 просмотра
Вместо трех часов без света будет пять: на Харьковщине увеличили плановые почасовые почасовые отключения

НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

Глава Национального банка Украины заявил, что ситуация на валютном рынке находится под контролем, а риски для безопасности снизились после того, как Конгресс США оказал финансовую поддержку.

Экономика •   •  2755 просмотра
НБУ: ситуация на валютном рынке контролируемая, хотя есть определенная неопределенность

Monobank подвергся мощной DDoS-атаке

Monobank подвергся очередной мощной DDoS-атаке.

Технологии •   •  2877 просмотра
Monobank подвергся мощной DDoS-атаке

Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции

Швейцария организует Саммит мира в Украине 15-16 июня 2024 года в Бургенштоке, целью которого является определение дорожной карты для привлечения обеих сторон к будущему мирному процессу и содействие общему пониманию достижения справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.

Война •   •  3962 просмотра
Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции

Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб

Только в апреле российские войска атаковали Украину, применив более 300 ракет, почти 300 беспилотников Shahed и более 3200 управляемых бомб, что привело к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.

Война •   •  3946 просмотра
Зеленский: россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб

Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ

Украинские партизаны обнаружили и передали координаты ракетного склада российской части ПВО в оккупированном Севастополе, что сделало его первоочередным объектом для нейтрализации российских средств ПВО.

Война •   •  6702 просмотра
Партизаны провели разведку склада ракет части ПВО рф в Севастополе - АТЕШ

Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист

Экономист Владимир Ланда предупреждает, что у правительства будет соблазн набросить "петлю" на бизнес, внезапно повысив налоги, чтобы увеличить поступления в бюджет. Поэтому бизнес должен быть готовым к возможному повышению налогов.

Экономика •   •  6906 просмотра
Бизнесу надо быть готовым к повышению налогов, у власти будет соблазн сделать "петлю" - экономист